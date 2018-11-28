Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Henry Onyekuru: Porto maçına kazanmak için çıkacağız

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Lokomotiv Moskova maçı sonrası konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Lokomotiv Moskova mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
 
Maçla ilgili konuşan Henry Onyekuru, "Burada kazanmak istiyorduk. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için buraya geldik. Futbolda bunlar olabiliyor. Kazanmak da var, kaybetmek de. Sebep olarak bir şey söyleyemiyorum. Herkes maçın her anında elinden geleni yaptı. Şimdi UEFA Avrupa Ligi opsiyonu var, orası için her şeyi yapcağız." dedi.
 
Gruptaki son maç olan Porto karşılaşması hakkında konuşan Henry Onyekuru, "Son maç Porto ile oynayacağız ve ev sahibiyiz. Ev sahibi olduğumuz maçlarda herkes nasıl oynadığımızı biliyor. Taraftarımızın önünde oynayacağız, kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rusya S-400´lerle hava savunma tatbikatı düzenledi

Rusya S-400´lerle hava savunma tatbikatı düzenledi

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA