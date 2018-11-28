Henry Onyekuru: Porto maçına kazanmak için çıkacağız

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Lokomotiv Moskova mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Henry Onyekuru, "Burada kazanmak istiyorduk. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için buraya geldik. Futbolda bunlar olabiliyor. Kazanmak da var, kaybetmek de. Sebep olarak bir şey söyleyemiyorum. Herkes maçın her anında elinden geleni yaptı. Şimdi UEFA Avrupa Ligi opsiyonu var, orası için her şeyi yapcağız." dedi.

Gruptaki son maç olan Porto karşılaşması hakkında konuşan Henry Onyekuru, "Son maç Porto ile oynayacağız ve ev sahibiyiz. Ev sahibi olduğumuz maçlarda herkes nasıl oynadığımızı biliyor. Taraftarımızın önünde oynayacağız, kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.