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Henry Onyekuru transferinde kritik tarih bu hafta

Monaco’yla 1 ay önce başlayan görüşmelerde sona gelindi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içi Fransızlarla masaya oturup noktayı koyacak. Nijeryalı da dönmek istiyor.

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AKŞAM
 
SARI-KIRMIZILI takımda geçen sezonun yıldızlarından olan Onyekuru’nun boşluğu doldurulamamıştı. Sol kanatta Babel görev yaparken saha içinde daha çok “Serbest oyuncu” gibi davranması ve yerini sürekli terk etmesi, taşları yerinden oynattı. Galatasaray bu sebeple bonservisi Monaco’da bulunan Onyekuru’yu kiralamak için 1 aydır temaslarını sürdürüyordu. İki kulüp arasında artık anlaşma noktasına gelindi. Bu hafta içinde son kez masaya oturulacak ve bu işin adı konacak.
 
TEKNİK HEYETE DURUMU İLETTİ
 
Monaco Teknik Direktörü Jardim de fazla forma şansı bulamayan oyuncusunun Galatasaray’a kiralanmasını istiyor. Henry Onyekuru’nun potansiyeli sebebiyle onu elden çıkarmak istemeyen Fransızlar, oyuncunun kiralık olarak şans bulmasını ve kendisini geliştirmesini umuyor. Bunun için de en uygun adres Galatasaray... Çünkü Henry Onyekuru da İstanbul’a dönmek istediğini teknik heyete iletti. İki kulüp arasında yapılacak kiralık sözleşmesinin süresi henüz belli değil ama 1.5 yıl olması bekleniyor.
 
2.5 SEZON İÇİN BASTIRACAKLAR
 
22 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle 2024’e kadar mukavelesi bulunuyor. Alınan bilgilere göre; bu hafta içinde yapılacak görüşmelerde Galatasaray cephesi, kiralık sözleşmesinin “2.5 yıl” olması için bastıracak. Aynı zamanda mukaveleye satın alma opsiyonu da koydurmak istiyorlar. Monaco, sezon başında Onyekuru için Everton Kulübü’ne 13.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak opsiyon olmasa bile Onyekuru’nun en az 1.5 sezon kiralık olarak G.Saray’da oynaması bekleniyor.

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