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Henry Onyekuru tüm planlarını Galatasaray'a göre yapıyor

Monaco'da altyapı ile idmana çıkan Henry Onyekuru planlarını Galatasaray'a göre yapıyor.

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Sezon başında Galatasaray'ın da istemesine rağmen hem Henry Onyekuru hem de bonservisini elinde tutan Everton, Monaco'nun teklifini kabul etmişti. Ancak zaman Galatasaray'ı haklı çıkardı.

Fransız ekibinde sadece 4 maça çıkan ve 1 asist katkısı yapabilen Nijeryalı oyuncu, hocası Leonardo Jardim ile de arası bozulunca rezerv takıma gönderildi.

Onyekuru, altyapıda hazırlıklarına devam ederken tüm çalışmalarını da ligin 2. yarısında Galatasaray'da eski günlerine dönmek üzere yapıyor.

FATİH TERİM'LE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE

Sarı- Kırmızılılar'ın kiralık olarak kadrosuna katacağı 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ekibiyle sürekli iletişim halinde...

Sakatlığını atlattıktan sonra forma şansı bulamayan ve maç eksiği olan Onyekuru'nun fiziksel durumuyla, Sarı- Kırmızılılar yakından ilgileniyor. Florya, Nijeryalı futbolcudan kendisine çok dikkat etmesini ve ikinci yarıya hazır olmasını istiyor.

(Sabah)

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