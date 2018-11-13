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Henry Onyekuru'nun geçen sezon Aykut Kocaman'ın sağ kanat için ilk tercihi olduğu ortaya çıktı

Galatasaray'da son haftaların çıkışı geçen ismi Onyekuru ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

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Kayserispor maçında şov yapan Henry Onyekuru geçen sezon transfer döneminde Aykut Kocaman'ın birinci tercihiydi.

Aykut Kocaman hazırladığı transfer listesinde sağ kanat için Onyekuru'yu birinci, Dirar'ı ise ikinci tercih olarak yönetime sunmuştu. Aslında Nijeryalı oyuncuyu Fatih Terim'in kurduğu scout ekibi yönetimin önüne getirmişti fakat Everton kulübü Onyekuru'yu geçen sezonda da kiralamaya hazır olmasına rağmen Dursun Özbek, eşiyle beraber ayağına kadar giderek Feghouli'yi almıştı.

(Sporx)

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