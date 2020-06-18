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Spor

Henry'nin Galatasaray sözü; ''Keşke kupayı almasaydınız''

Galatasaray'da da bir dönem görev alan Roma U16 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, beIN Sports'a verdiği röportajda Thierry Henry ile olan 'UEFA Kupası' anısını paylaştı.

18 Haziran 2020 Perşembe 22:51 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 22:51
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Galatasaray'da da bir dönem görev alan Roma U16 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, beIN Sports'a verdiği röportajda Thierry Henry ile olan "UEFA Kupası" anısını paylaştı.

Henry'nin 2000'de Galatasaray'a kaybettikleri UEFA Kupası'nın üzüntüsünü hala yaşadığını kaydeden Tanrıvermiş, "Thierry Henry'ye 1,5-2 sene önce, tüm takımdan imzalı bir Galatasaray forması hediye ettim. Formayı aldı, açtı, baktı, 'Keşke bu formayı getireceğinize, elimden UEFA Kupası'nı almasaydınız.' dedi. Hala, o kadar şey kazanmış olmasına rağmen, şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi almasına rağmen öyle bir karakter. Bana göre gerçek bir şampiyon, kazanan bir karakter. Bu kadar şey kazanmış olmasına rağmen çok da mütevazi bir insan." ifadelerini kullandı.

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