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Hentbol A Milli Takımı'mızın oyuncuları Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul için skandal karar!

Hentbol A Milli Takımı'mızın iki oyuncusu Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul'la ilgili Yunanistan'da oynadıkları Olympiacos ve AEK kulüplerinden skandal karar!

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Asker selamı verdiği için futbolda Türk futbolculara yapılan skandal uygulamalar diğer branşlara da sıçradı.

Almanya Bundesliga 2 liginde St. Pauli takımından asker selamı verdiği için gönderilen ve Başakşehir'in transfer ettiği Enver Cenk Şahin'den sonra benzer bir sorunu bu kez Yunanistan'da forma giyen Türk hentbolcular yaşıyor.

2021 Hentbol Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4.Grupta Belçika ve Estonya ile mücadele eden A Milli Takım'ımızın oyuncular ve teknik kadro, grubu lider bitirdiği Belçika maçının ardından basın mensuplarına dönerek asker selamı vermişlerdi.

Asker selamı veren ve Yunanistan'da Olympiakos'ta forma giyen Durmuş Ali Tınkır ile AEK'da oynayan Yunus Özmusul ile ilgili iki skandal karar alındı!

Olympiakos, sağ oyun kurucusu Durmuş Ali Tınkır'ın takımdan gönderildiğini resmi internet sitesinden duyururken, AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul ise kadro dışı bırakıldı.

(Fotomaç)

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