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Spor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta yarın başlayacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta yarın başlayacak
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Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi konuk edecek.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji (Üçevler)

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

16.00 Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

2 Aralık Pazartesi:

13.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Güneysu (Celal Atik)

11 Aralık Çarşamba:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş (Köyceğiz)

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