Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta yarın başlayacak

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi konuk edecek.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji (Üçevler)
30 Kasım Cumartesi:
15.00 Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
16.00 Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)
2 Aralık Pazartesi:
13.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Güneysu (Celal Atik)
11 Aralık Çarşamba:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş (Köyceğiz)