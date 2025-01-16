Hentbolda VAR dönemi başlıyor!

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 17. Başkanlar Kongresi ve 16. EHF Olağanüstü Genel Kurulu'nda Türk hentbolunun geleceğine dair Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ile fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kongrede, 2026 yılında Türkiye ve dört ülkede düzenlenecek Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na yönelik görüşme yaptıklarını dile getiren Çebi, "Ne kadar istekli ve arzulu olduğumuzu gördüler. Şampiyona ile alakalı fikir alışverişinde bulunduk çünkü bu sadece maç oynama gibi değil, büyük bir organizasyon kabiliyeti de gerektiren bir şey. Pazarlaması, reklamı ve yayınları gibi detaylı konularda fikir alışverişinde bulunduk. Güzel ve verimli bir toplantı oldu. İnşallah en kısa sürede bir daha tekrar kendileriyle buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Çebi, Türk hentbolunda radikal bir sistem değişikliğine gideceklerine dikkati çekerek, A takımlardan altyapılara kadar bütün milli takımların aynı sistemde yetişmesini istediklerini vurguladı.

Gelecek adına umutlu olduklarını dile getiren Çebi, "Kadın milli takım antrenörüyle de anlaştık. Sözleşmesi bitti zamanı gelince açıklayacağız. Erkek tarafında da Romanya'da geçirilen turnuva sonuçlarına bakarsanız 3 maçı da kaybettik fakat gelişim anlamında ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Hem Avusturya'da oynadığımız Avusturya maçı hem Ankara'da oynadığımız Almanya maçı bu takımın geleceğine dair hentbolseverlere bir ışık verdi. Başa baş geçti diyebiliriz." diye konuştu.

"ÜLKEDE ÇOK CİDDİ BİR HENTBOL POTANSİYELİ VAR"

Çebi, özellikle okul ve genç takımların gelişimini takip etmeleri gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gerçekten ülkede çok ciddi bir hentbol potansiyeli var. Sadece bunları çocuklara doğru bir şekilde anlatmamız lazım. Özellikle okul takımları ve genç takımlara yardımlarda bulunmamız, onların gelişimini takip etmemiz lazım. Tabii bunları yaparken onların yetiştiricileri olan antrenörlerin de bizim sorumluluğumuzda, bizim A milli takımımızın oyun planına ve oyun sistemine uygun şekilde yetiştiriyor olabilmemiz lazım. Şu an yapmış olduğumuz çalışmalar tamamen bunun üzerine. İki sene sonra çok daha farklı şeyler konuşacağımızı düşünüyorum."

SÜPER LİG MÜSABAKALARINDA VAR UYGULAMASI

Çebi, Hentbol Süper Lig müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini hayata geçireceklerini belirtti.

Hentbolda temasın çok yoğun olduğunu vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:

"Bazı pozisyonlar tartışmaya çok açık oluyor ve anlık karar verilmesi gerektiğinde de hakemin gözünden kaçabiliyor. Basit bir VAR uygulaması yapıyoruz. Tam kapsamlı, hem kale çizgisi hem de kenar çizgisini kapsayan bir VAR uygulaması değil. Bizim canlı yayınlarını yaptığımız bütün maçlarda, masa hakeminin önüne bir laptop koyarak anlık olarak tartışmalı ve kargaşaya yol açan pozisyonlarda hakemlerimize tekrardan geri dönüp izleme şansı vereceğiz. Bu tabii canlı yayını olan maçlarda olacak. Önümüzdeki sezon için ciddi bir planlamamız var. 1. Lig dahil bütün maçların çekimlerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz. İki sezon sonrası için bir çalışmamız var. Camiamız da bunu duyunca şaşıracaktır fakat yeri gelince bunu açıklayacağız."

Çebi, Hentbol Süper Ligi'ne rekabet getirecek bir sistem kurmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Beşiktaş'ın sistemini ben kurdum, başındaki antrenörden içerideki organizasyon şemasına tamamen bana aittir." dedi.

Bu sistemi daha da geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Çebi, "Rekabet doğal yeteneklerin gelişmesine vesile olacaktır. Hentbola, piyasaya, oyunculara fayda sağlayacaktır. Bu getirmiş olduğumuz rekabetle hentbolseverlerin gönlüne daha çok gireceğiz inşallah. Bunları tabii takımlarımızla beraber yapacağız. Çok pozitif çalışmalarımız var bunlarla alakalı. Yakın zamanda hem tesisleşme anlamında hem de büyük kulüpler anlamında camiamıza müjdeli haberler vereceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.