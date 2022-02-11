Henüz 21 yaşında! Herkes Yunus Akgün'ün bu rekorunu konuşuyor

Star.com.tr 11 Şubat 2022 Cuma 07:39 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 07:39

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün bu sezon gösterdiği çıkışla büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz sene TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'la şampiyonluk yaşayan genç yıldız bu sezon da Adana temsilcisine kiralık olarak giderek formasını giydi. Sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi beklenen Yunus Akgün'ün Stefan Kuntz tarafından A Milli Takıma da çağrılması bekleniyor.

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YUNUS AKGÜN'ÜN REKORU

21 yaşındaki oyuncu ilk kez 2018 yılında Galatasaray'da profesyonel maçına çıkmıştı. Daha sonrasında Adana Demirspor'a kiralık olarak giden Yunus Akgün bu sezon adeta patlama yaşadı. Genç yıldız çıktığı 25 maçta 8 gol 8 asistlik performans gösterdi. Bu performans şimdiden Yunus'un kariyer rekoru.

MART AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz geçtiğimiz günlerde mart ayını işaret ederek yeni oyuncuların Milli Takım'a kazandırılacağını kaydederek, " Mart ayında yeni oyuncular olabilir . Hangi kriterlere göre oyuncu seçiyorsunuz diye sorarsanız, geçmişte kalan bazı performanslar var, güncel performanslar var ve takım ruhuna nasıl adapte olacağını düşünüyorsunuz. Daha fazla esneklik verir mi taktik açıdan diye düşünüyorsunuz. Yaklaşık 6 yeni oyuncu oldu 4 maçta oynattığım. Daha sonra gelecek jenerasyonun da çok özel olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.