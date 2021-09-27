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  • ''Hep mi kavga edelim!'' Abdullah Avcı: Bu kadar kolay olmamalı
Spor

''Hep mi kavga edelim!'' Abdullah Avcı: Bu kadar kolay olmamalı

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, kırmızı kartın bu kadar kolay verilmemesi gerektiğini belirtirken, 'Hep mi kavga edelim, hep mi tartışalım. Böyle oyun gelişmez.' ifadelerini kullandı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 22:40 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:56
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:

Çok kırılmalar yaşıyoruz iki haftadır. Nasıl kırılmalar? Oyun aslında bizim hakimiyetimizde başladı. Saha dağılımımızda sıkıntı vardı ama iyiydik, sabırla oynamamız gerekiyordu.

Sarı kart tartışılır. Bu kadar kolay sarı görülmemesi gerekiyor. Sordum teyit de aldım. Benim içeride hiçbir avantajım yok, olmasını da istemiyorum ama bu kadar kolay sarı kart olmaması lazım.

Uğurcan hatalı bir gol yedi. Olabilir.

Oyunu tam çevireceğiz, elimize alacağız, fırsatlar yaratacak yerde 2. sarı ve kırmızı olabilir. Oyuncum, topa ayağını uzatıyor ve adam takılıyor. İkinci sarıdan hemen kırmızı.

Kazanmak için oyuncularım her şeyi denedi. Çizgiden çıkanlar var. Her türlü aksiyonu aldılar. Vuramadıkları, vurdukları var. Bu kırılmaları üst üste yaşıyoruz. Dönüşler, takımın bütünlüğünü, karakterini gösterir.

Hedefe ve şampiyonluğa giden takımlar bu kadar cezalı olmaması lazım. Vitor Hugo'nun kırmızı kartı doğruydu ama bu kadar kolay olmamalı.

Sahada her şeye itiraz ediliyor. Her şeye konuşuluyor. Hep mi kavga edelim, hep mi tartışalım. Böyle oyun gelişmez.

Geçen hafta 90 dakika 10 kişi oynadı bu takım. Uzun bir yarış. Biz yine tekrar yolumuza devam edeceğiz.

11'e 10 pozisyon vermedik. Pozisyonlar bulduk. Seyirci desteğiyle de kendimizi 1 eksik hissetmeyeceğiz.

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