TFF’NİN kulüplerin harcama limitlerini artırması kararına tepkiler sürerken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da şu değerlendirmeyi yaptı: “UEFA’nın finansal fair play sistemi birçok ülkede meyve vermesine rağmen bizde vermedi. İş başa düştü, yerel finansal fair play yaptık. Ancak bunun da doğru kullanılması, sınırlarının iyi belirlenmesi lazım. Türk futbolu bir gecede bu duruma gelmedi.”

EN YAŞLI LİG BİZİM LİGİMİZ

“Finansal fair play tek sorun değil, birçok sorunumuz var. Genç futbolcu yetiştiremiyoruz, en yaşlı lig biziz. TFF’nin uygulamaya çalıştığı yeni lisanslama, sorunların sadece bir parçası. Düğmeyi baştan doğru iliklemek lazım. Hepimiz aynı gemideyiz, hepimizin sorunları var. Bu talimatnamenin yazılmasında bazı kulüplerin emeği var, bunların başında Fener geliyor. Bunun doğru uygulanması, limitlerinin doğru belirlenmesi gerekiyor.”

SENEYE HAYATA GEÇMELİYDİ

“Talimatname bu yıl değil, gelecek senelerde hayata geçmeliydi. Bizde, önce açıklama oluyor, sonra kervan yolda düzülüyor. Yeniden yapılandırmada bunları yaşadık. Bize sunulanlar sıkıntımızı gidermiyor, diğer kulüplerin de sorunlarını gidermiyordur. Bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma doğaldır. Müşteriyi daha rahat harekete geçirmek için önemlidir. Gemiyi yeniden yüzdürmek için bunlar yapılır. Müşterinin ayakta durması lehinedir, iki taraf aynı gemidedir.”

7-8 PUAN FAZLA OLMALIYDI

FENERAHÇE Başkanı Ali Koç, hakem hataları nedeniyle en az 7-8 puan kayıpları olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli ekibin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanı izleyen ve Teknik Direktör Ersun Yanal ile de bir süre görüşen Koç, hafta sonunda Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını belirterek şöyle konuştu: “Sivas deplasmanına gitmeyi her zaman sevdim. Benim ‘Anadolu’daki Kadıköy’ dediğim yerlerden biri ama bu sefer normalden çok daha zor geçecek. Sivas çok iyi top oynuyor, iyi takım olmuşlar, iyi mücadele ediyorlar ama biz kazanacağımıza inanıyoruz.Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının bizim için dönüm noktası olacağını düşünüyorum.” “İyi futbol oynuyoruz. İyi futbolumuzu sürekli hale getirirsek zaten rakamlar ortada. Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Biz, hem gerek kendi hatalarımızdan hem hakem hatalarından dolayı şu anda olmamız gerekenin 7-8 puan arkasındayız ama futbolda bunlar var. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz ve hedefimize ulaşacağız...”