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Spor

Luigi Datome: Hepimiz test olduk sonuçları bekliyoruz

Bazı oyuncularının koronavirüs belirtileri gösterdiği açıklanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan yıldızı Luigi Datome, İtalya basına açıklamalarda bulundu.

23 Mart 2020 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 16:18
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Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, ülkesinde yayın yapan Corriere dello Sport'un muhabiri Andrea Barocci'ye açıklamalarda bulundu.

Takımda corona virüs belirtisi taşıyan oyuncu ve idari kadro çalışanları olduğu konusunda Datome, "Birçoğumuz grip geçirmiştik. Koronavirüs ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik. Sonuçları bekliyoruz" dedi.

Türkiye'deki durumu da değerlendiren Datome, "İtalya'da başladığından beri karantina kararına saygı duyuyorum. Burada herhangi bir kısıtlama yok ama bence en akıllıca şey dışarı çıkmaktan kaçınmak olacak. Burada bazı dükkanlar, işletmeler kapatıyorlar ama bunun bireysel seçimleri olduğunu düşünüyorum. Şimdilik hükumetin bir engeli yok" dedi. (Milliyet)

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