‘Hepsi bize değer katacak’

FENERBAHÇE’NİN 38 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, Tivibu Spor’a verdiği röportajda takım arkadaşları için “Hepsi de karakterli oyuncular. Hocamızın oyun şekline uyan futbolcular. Hepsi Fenerbahçe’ye değer katacak, sezon sonunda istenilen hedeflere ulaştıracaktır” dedi. Eski ve yeni oyuncuların çok çabuk kaynaştığına dikkat çeken Emre Belözoğlu, havalar serinlediğinde, nem oranı azaldığında takımın çok daha iyi futbol sergileyeceğini de söyledi.

İYİ OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

“Kendimin de iyi oynadığını düşünüyorum” diyen Emre şöyle devam etti: “Vedat Muriç ve Max Kruse çok sorumluluk alan ve oyunun şeklini değiştiren diğer arkadaşlarına örnek olan futbolcular. Bende yanımda kim oynarsa oynasın onlara değer katmaya, yukarı çıkartmaya uğraşıyorum. Bütün takım olarak şampiyonluğa inanıyoruz ve çok çalışıyoruz. Yeni gelen Adil Rami ve Luiz Gustavo kendilerini ispat etmiş oyuncular. Fenerbahçe’ye katkıları büyük olacaktır.”