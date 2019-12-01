TRABZONSPOR Olağan Mali Genel Kurulu dün yapıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Borcu 160 milyon lira düşürerek 828 milyon 900 bin liraya düşürdüklerini açıkladı. Trabzonspor’un Bankalar Birliği tarafından kontrol edildiğini belirten Ağaoğlu şöyle devam etti: “Yeniden yapılandırma kendi kendini disipline edemeyen kulüpleri disiplin eden bir uygulama. Türk futbol tarihindeki dönüm noktalarından biri. Her alanda zirve savaşı veriyorum. Süper Lig’de genç bir kadroyla şampiyonluk mücadelesi yapıyoruz. Trabzonspor’un İMKB değeri 490 milyon liraya ulaştı. Harcama limitlerimiz 88 milyon TL’den 140 milyon liralara çıktı. Kadro maliyetini 37-38 milyondan 17-18’e indirdik. Son 10 yılın en çok sponsor gelirini elde ettik. 121 sponsorumuz var. Yusuf Yazıcı’dan gelen para Bankalar Birliği’ne gitti. Kadın taraftar sayısında yüzde 18 ile birinci sıradayız. Lisans Talimatı’nın ertelenmesi haksız rekabeti ortaya koyar. Lisans Talimatı’nın ciddi şekilde takipçisi olacağız.” Bu arada Mali Genel Kurullar’ın Mayıs ayında yapılması önerisi için tüzük değişikliği gerektiği belirtildi.