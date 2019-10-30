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‘Her golde asker selamına devam’

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, İrfan Can için UEFA’nın başlattığı soruşturmaya tepki gösterirken, “Haftaya Wolfsberger maçına gidiyoruz. Orada da gol atarsak asker selamı vereceğiz” dedi.

  • Star Spor
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İSTANBUL’DA oynanan Wolfsberger maçında attığı golden sonra Mehmetçikler’e selam gönderdiği için UEFA’nın İrfan Can Kahveci için soruşturma başlatması Başakşehir Kulübü’nü kızdırdı. Başkan Göksel Gümüşdağ soruşturma kararına büyük tepki gösterirken, “Mehmetçiğimize, komutanımıza selamı yollamaktan rahatsızlık değil onur ve mutluluk duyarız” dedi.

Gümüşdağ şunları söyledi: “Biz bu selamı çaktığımızda tüylerimiz diken diken olur. Hiç kusura bakmasınlar. Böyle bir çifte standart olmaz. Oyuncu kardeşlerime gol attıklarında herkesin duygusunu istediği gibi ifade edebileceğini söyledim. Madem ki İrfan Can ile ilgili soruşturma için bir müfettiş atıyorlar, o zaman 7 yıldır Türkiye’de forma giyen Bosna Hersekli Edin Visca, Nijeryalı Azubuike, Brezilyalı Robinho’yu da sevk etsinler.”

“7 Kasım’da deplasmanda Wolfsberger ile bir maç daha yapacağız. Deplasmana gidiyoruz. Gol atarsak asker selamına devam edeceğiz. Buradan bir ceza çıkacağına inanmıyorum. Biz bir siyasetin içinde kesinlikle değiliz. Bir bayrak sallandığında, İstiklal Marşı çaldığında hepimiz bu duyguları yaşarız. Mehmetçiğimiz haklı bir davada, Barış Pınarı Harekatı’nda bu mücadeleyi veriyor.”

Griezmann’ı neden görmüyorsunuz?

FIFA ve UEFA kararlarında çifte standart olduğunu vurgulayan Göksel Gümüşdağ, “FIFA’nın kararı farklı, UEFA’nın kararı farklı. Birbiri ile çelişiyorlar. Dünya Kupası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Griezmann asker selamı duruyor. Bırakın maçta duygusunu, gol sevincini iletmeyi, resmen bir liderin karşısında selam duruyor. Neden bununla ilgili bir soruşturma açılmıyor? Biz, maazallah bir de Devlet Başkanımıza selam versek kim bilir neler olacak” dedi.

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