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Spor

Her şey bir oyun tutkusuyla başlamıştı! Şimdi ise sahayı PSG'ye dar ediyor...

Ligue 1'in en genç teknik direktörü olan Will Still, Football Manager oyununa olan tutkusu ile kariyerine başladı ve Reims'in başına geçti. 30 yaşındaki teknik adam; henüz yenilgi yüzü görmedi. İşte detaylar...

NTV Spor1 Şubat 2023 Çarşamba 21:49 - Güncelleme:
Her şey bir oyun tutkusuyla başlamıştı! Şimdi ise sahayı PSG'ye dar ediyor...
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Ligue 1'in en genç teknik direktörü olan Will Still, ilginç hikayesiyle öne çıkıyor.

Reims'i çalıştıran teknik direktör, kariyerine Football Manager tutkusu sayesinde başladı.

Ekim ayında görevi devralan 30 yaşındaki teknik adam; henüz yenilgi yüzü görmedi. Ligde 8 beraberlik alan Reims, bu süreçte 4 de galibiyet aldı.

Reims, UEFA Pro lisansı olmayan Will Still için her maç 25 bin Euro para cezası ödüyor.

Will Still tutkusu hakkında; "Çocukken bu konuda takıntılı hale geldim ve Football Manager içimde şimdi sahip olduğum şeyi ateşledi." diyor.

PSG DEPLASMANINDA KAYBETMEDİ

Reims Ligue 1'de 26 puanla 11. sırada yer alıyor. Son olarak PSG ile deplasmanda karşılaşan Reims, 90+6'da attıkları gol ile maçı 1-1 berabere bitirmişti. Takımın PSG, karşısındaki performansı beğeni toplamıştı.

FRANSA LİGİ PUAN DURUMU

Geçtiğimiz sezon ülkesinin takımlarından Standart Liege'de yardımcı antrenörlük yapan Still, daha önce bu takımda video analisti olarak da çalışmıştı.

Temmuz 2011'den bu yana antrenörlük yapan ve Preston, VV St. Truiden, Lierse SK, KFCO Beerschot gibi takımlarda görev yapan Still'in Benfica'da bulduğu şansı iyi değerlendirmesinin, önümüzdeki dönemde Avrupa'nın beş büyük ligindeki genç teknik direktörlerin sayısının her geçen gün artmasıyla sonuçlanması bekleniyor.

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