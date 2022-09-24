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Spor

Herkes Abdülkerim Bardakcı'yı konuşuyor! ''Türkiye'nin en iyisi''

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın İstanbulspor ile karşılaştığı hazırlık maçına damga vurdu. Başarılı performansıyla ve yaptığı bir asistle beğeni toplayan Abdülkerim Bardakcı'ya taraftarlardan övgü yağdı. İşte detaylar...

24 Eylül 2022 Cumartesi 21:44 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 yendiği karşılaşmaya Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla ve yaptığı 1 asistle damga vurdu. Sarı-kırmızı taraftarlar Abdülkerim Bardakcı'yı öven binlerce paylaşımda bulundu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Galatasaray hazırlık maçında evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. 28 yaşındaki savunma oyuncusu karşılaşmada yaptığı harika asistle dikkat çekerken 90+1'de yerini Arda Deniz Yavaş'a bıraktı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA ÖVGÜ YAĞMURU

Başarılı performansıyla karşılaşmaya damga vuran Abdülkerim Bardakcı, sosyal medyada da gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede 28 yaşındaki savunmacı için binlerce paylaşımda bulunarak trendlere yükseldi.

İşte Abdülkerim Bardakcı paylaşımlarından bazıları:

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