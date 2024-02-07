Bu sezon Fenerbahçe'nin en vazgeçilmez oyuncularından biri olan Fred, sakatlık konusunda şanssız bir dönem geçiriyor.

Sambacı, kasım ayında kasığından yaşadığı sıkıntı nedeniyle 5 maç kaçırmıştı. Döndükten sonra kısa sürede eski formuna kavuşan tecrübeli oyuncu, 21 Ocak'ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan Samsunspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle 87. dakikada kenara gelmek zorunda kalmıştı.

Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendon yırtılması tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı. Fred'in dün kontrol MR'ı çekildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Brezilyalı futbolcu sahada koşu çalışmalarına başladı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ayın 19'una kadar bireysel idmanları sürdürecek.

FRED'İN HEDEFİ KASIMPAŞA MAÇI



Bu tarihte Sambacı'nın bir kez daha MR'ı çekilecek. Çıkacak sonuca göre Fred, takımla çalışmalara başlayabilir. Eğer iyi senaryo gerçekleşirse, yıldız futbolcunun şubat ayının son haftasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte formasına kavuşması hedefleniyor. Böylece başarılı oyuncu 6 resmi maç kaçırmış olacak. İyileşmenin beklenen düzeyde olmaması halinde ise Fred sahalara dönmek için biraz daha beklemek zorunda kalacak.