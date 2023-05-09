Herkes bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi'nin menajeri duyurdu...

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla lige damga vuran Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor. Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın kadroda tutmak istediği yıldız futbolcunun son durumu hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino ile bugün sabah saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Bir süredir Fransız devi ile görüşmelerde bulunan Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile de yeni sözleşme görüşmeleri yapacak.
Dünyaca ünlü yıldızın menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından toplantıyla alakalı bir paylaşımda bulundu. Pino, Galatasaray'ın toplantı salonundan yaptığı paylaşıma 'Meeting' (toplantı) notunu düştü.
Bonservisini elinde bulundurduğu kulübü PSG, Arjantinli yıldız oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Yeni sezon hazırlığı içinde bulunan Paris Saint-Germen kulübü, Mauro Icardi ile yollarını ayırmak istiyor.
30 yaşındaki Mauro Icardi, Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta 15 gol ve 7 asistlik grafiğiyle göz dolduruyor.