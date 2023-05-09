Herkes bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi'nin menajeri duyurdu...

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla lige damga vuran Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor. Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI ZİRVESİ

Galatasaray'ın kadroda tutmak istediği yıldız futbolcunun son durumu hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino ile bugün sabah saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Bir süredir Fransız devi ile görüşmelerde bulunan Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile de yeni sözleşme görüşmeleri yapacak.

ELİO PİNO'DAN PAYLAŞIM

Dünyaca ünlü yıldızın menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından toplantıyla alakalı bir paylaşımda bulundu. Pino, Galatasaray'ın toplantı salonundan yaptığı paylaşıma 'Meeting' (toplantı) notunu düştü.

PSG GÖNDERMEK İSTİYOR

Bonservisini elinde bulundurduğu kulübü PSG, Arjantinli yıldız oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Yeni sezon hazırlığı içinde bulunan Paris Saint-Germen kulübü, Mauro Icardi ile yollarını ayırmak istiyor.

GALATASARAY KARNESİ

30 yaşındaki Mauro Icardi, Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta 15 gol ve 7 asistlik grafiğiyle göz dolduruyor.

Star Gazetesi