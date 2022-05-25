Herkes bu teklifi konuşuyor! Emre Mor'a dünya devi talip oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, milli futbolcu Emre Mor için harekete geçti. Sezon başında Celta Vigo'dan ayrılan ve kiralık olarak Fatih Karagümrük'le anlaşan 24 yaşındaki oyuncu bu sezon gösterdiği performansla beğeni topladı. İtalyan kulüp Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.

EMRE MOR YENİDEN AVRUPA YOLCUSU MU?

Kariyerinin başında büyük bir çıkış yakalayan ve erken yaşta milli takım formasını giyen Emre Mor en büyük çıkışını Borussia Dortmund'da yaşamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen genç yıldız düşüşe geçmiş ve Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Bu sezon tekrardan Karagümrük'te çıkış yakalayan Emre Mor gösterdiği başarılı performans ile Avrupa kulüplerinin tekrardan radarına girmeyi başardı.

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EMRE MOR'UN BU SEZONKİ KARNESİ

Süper Lig'de bu sezon 29 maça çıkan Emre Mor, 6 gol 4 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan genç yıldız 1 gol 1 de asist yapmayı başardı. Emre Mor bu sezon Fatih Karagümrük'te toplam 27 maça çıktı.

Star Gazetesi