İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2022 Pazartesi / 19 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4497
  • EURO
    17,7752
  • ALTIN
    959.038
  • BIST100
    2451.27
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Herkes bu teklifi konuşuyor! Ve dünya devi Arda Güler'e talip oldu
Spor

Herkes bu teklifi konuşuyor! Ve dünya devi Arda Güler'e talip oldu

Arda Güler için Bundesliga devi Borussia Dortmund harekete geçti. Alman ekibinin Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'i yakından takip ettiği ve sarı-lacivertlilere teklifte bulunacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Temmuz 2022 Pazartesi 21:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, Avrupa ekiplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Son olarak Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu. Alman devinin önümüzdeki günlerde genç oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı ileri sürüldü.

ALMAN DEVİ, ARDA GÜLER'E TALİP OLDU

Arda Güler, Fenerbahçe'de yükselişe geçen performansıyla birçok futbolseveri kendisine hayran bırakmış ve adı birçok Avrupa ekibiyle anılmıştı. Almanya basınında yer alan habere göre; Arda Güler'e Bundesliga ekibi Borussia Dortmund talip oldu. Alman ekibi önümüzdeki günlerde genç oyuncu için sarı-lacivertlilerle masaya oturacak.

İNGİLTERE'DEN DE TALİBİ VAR

Öte yandan Arda Güler'e İngiltere Premier Lig'in büyük takımlarından Arsenal ve Liverpool'un da ilgisi bulunuyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Arda Güler geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 373 dakika süre aldı. 17 yaşındaki genç yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.