Herkes bu teklifi konuşuyor! Ve dünya devi Arda Güler'e talip oldu

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, Avrupa ekiplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Son olarak Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu. Alman devinin önümüzdeki günlerde genç oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı ileri sürüldü.

ALMAN DEVİ, ARDA GÜLER'E TALİP OLDU

Arda Güler, Fenerbahçe'de yükselişe geçen performansıyla birçok futbolseveri kendisine hayran bırakmış ve adı birçok Avrupa ekibiyle anılmıştı. Almanya basınında yer alan habere göre; Arda Güler'e Bundesliga ekibi Borussia Dortmund talip oldu. Alman ekibi önümüzdeki günlerde genç oyuncu için sarı-lacivertlilerle masaya oturacak.

İNGİLTERE'DEN DE TALİBİ VAR

Öte yandan Arda Güler'e İngiltere Premier Lig'in büyük takımlarından Arsenal ve Liverpool'un da ilgisi bulunuyor.

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ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Arda Güler geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 373 dakika süre aldı. 17 yaşındaki genç yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.