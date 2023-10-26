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Spor

Herkes bunu bekliyordu! Arda Güler'in forma giyeceği maç belli oldu

Türkiye, Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği maçı bekliyor. Üst üste iki talihsiz sakatlık yaşayan genç yıldız Arda Güler, ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkmak için gün sayıyor. İşte detaylar...

26 Ekim 2023 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Herkes bunu bekliyordu! Arda Güler'in forma giyeceği maç belli oldu
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra iki kez sakatlık yaşayan Arda Güler uzun süredir takımla antrenmanlarda yer alıyor.

ARDA GÜLER İÇİN "10-15 GÜN İÇİNDE TAM FORMUNA KAVUŞACAK" DEMİŞTİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 21 Ekim'de oynanan Sevilla maçından sonra yaptığı açıklamada Arda Güler'in 10-15 güne daha ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Carlo Ancelotti, "Arda'nın durumu oldukça iyiye gidiyor. Biraz kondisyon eksikliği var. Bana göre 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak. Herkes Arda için çok zaman harcıyor çünkü o çok genç. Real Madrid'de başarılı olmak için çok zamanı var. Arda hazır olmaya ve iyi işler yapmaya çok yakın" ifadelerini kullanmıştı.

ARDA GÜLER, EL CLASICO İÇİN BARCELONA'YA GÖTÜRÜLECEK

Sevilla maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasının kadrosuna da alınmayan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basın, Carlo Ancelotti'nin büyük maç atmosferinin tecrübe etmesi sebebiyle Arda Güler'i Barcelona ile oynanacak El Clasico'nun kadrosuna almayı düşündüğünü yazdı.

Haberde Arda'nın maçta forma giymeyeceği, fakat takımın Barcelona'ya yapacağı seyahatte bulunacağı aktarıldı.

HEDEF RAYO VALLECANO MAÇI

Arda sezonun geri kalanında tam performansıyla sahada yer almak istiyor, bu yüzden hazır hale gelmeden forma giymek için sabırsızlanmıyor.

Arda için her şey planlandığı gibi giderse, genç yıldız 5 Kasım'da oynanacak Rayo Vallecano maçında ilk kez sahada yer alabilecek.

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