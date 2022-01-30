Herkes Burak Yılmaz'ın rekorunu konuşuyor! Ne Fransa, ne Avrupa...

Star.com.tr 30 Ocak 2022 Pazar 11:12 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 11:12

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon takımına büyük katkı sağlamış ve sezonu 2 kupayla kapatmayı başarmışlardı. Bu sezona ise beklendiği gibi başlayamayan Lille'de Burak Yılmaz'ın performansı da eleştiri oklarının hedefi oldu. Milli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olurken takımdan ayrılması bekleniyor.

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BURAK YILMAZ'DAN ÜZÜCÜ REKOR

Fransa basınının aktardığı habere göre Burak Yılmaz bu sezon (2021-2022) 5 büyük Avrupa liginde en çok ofsayta düşen oyuncu oldu. Bu sezon 29 kez ofsayta düşen Burak Yılmaz ilk sırada yer alırken milli futbolcuyu 25 kez ofsayta düşen Sampdoria'nın golcüsü Francesco Caputo izliyor.

6 GOL 4 ASİST

Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla çıktığı 27 maçta 6 gol 4 asistlik performans gösterdi. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Lille bu sezon ligde 32 puanla 10. sırada yer alıyor.