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  • Herkes Galatasaray'a bekliyordu! Süper Lig devi Leandro Paredes'i istiyor
Spor

Herkes Galatasaray'a bekliyordu! Süper Lig devi Leandro Paredes'i istiyor

Transferde adı sık sık Galatasaray'ın gündemine gelen Leandro Paredes için sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı planlayan Trabzonspor'un Paredes için devreye girdiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

24 Mayıs 2025 Cumartesi 17:05 - Güncelleme:
Herkes Galatasaray'a bekliyordu! Süper Lig devi Leandro Paredes'i istiyor
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, orta saha hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, Roma'da forma giyen Arjantinli tecrübeli futbolcu Leandro Paredes'i transfer listesine aldı ve bu doğrultuda ilk adımları attı.

İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan habere göre bordo-mavililer, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in transferi için girişimlere başladı.

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Juventus ve Zenit gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Trabzonspor'un yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

GALATASARAY DEVRE DIŞI KALDI

Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes'e şu anda en ciddi talibin Trabzonspor olduğu belirtiliyor.

Bordo-mavili yönetim ile Arjantinli yıldız arasında temasların yoğunlaştığı ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

2023 yazında Paris Saint-Germain'den Roma'ya 5.65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde.

PERFORMANSI

Bu sezon Roma formasıyla 32 resmi maça çıkan Paredes, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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