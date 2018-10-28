Herkes maça odaklandı Dirar tatilde!
Kadro dışı bırakılan Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Dirar, takımının Ankaragücü maçı olduğu gün Antalya'da yaptığı tatilden bir kare paylaştı.
Fenerbahçe'de yönetim kurulu tarafından kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın keyfi yerinde...
Takımının Ankaragücü maçı olduğu gün 32 yaşındaki Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından Antalya'da yaptığı tatilden bir kare paylaştı. Sarı-lacivertli kulüpte 5 Ekim'de Aatıf, Dirar ve kaptan Volkan Demirel kadro dışı bırakılmıştı.
İşte o kare
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.