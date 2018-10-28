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Herkes maça odaklandı Dirar tatilde!

Kadro dışı bırakılan Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Dirar, takımının Ankaragücü maçı olduğu gün Antalya'da yaptığı tatilden bir kare paylaştı.

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Fenerbahçe'de yönetim kurulu tarafından kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın keyfi yerinde...

Takımının Ankaragücü maçı olduğu gün 32 yaşındaki Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından Antalya'da yaptığı tatilden bir kare paylaştı. Sarı-lacivertli kulüpte 5 Ekim'de Aatıf, Dirar ve kaptan Volkan Demirel kadro dışı bırakılmıştı. 

İşte o kare

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