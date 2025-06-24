Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından Real Madrid'de yeni bir sayfa açan Arda Güler, Pachuca maçında da etkili oyunuyla ön plana çıktı.

43. dakikada fileleri havalandıran milli futbolcunun, 7. dakikada Asencio'nun gördüğü kırmızı kart sonrası verdiği tepki ise sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda Arda Güler'in hakemin arkasından kırmızı kart sonrası konuşarak geldiği görüldü. Burada milli futbolcunun hakeme "Gerçekten kırmızı kart mı?" diye sorduğu belirtildi.

Hakemin "Evet" demesinin ardından ise Arda Güler'in hiç itiraz etmeden sadece başını "Tamam" anlamında sallayıp gitmesi büyük ilgi gördü.

Bazı futbolseverler görüntünün komik gözüktüğünü belirtirken bazıları ise Arda Güler'in oldukça kibar bir insan olduğunu belirtti.

Sempatik tavrıyla Real Madrid taraftarının gönlünü bir kez daha çalan Arda Güler için sosyal medyada sevgi gösterisinde bulunuldu.