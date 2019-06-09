Herkes ona hayran kaldı! 'Büyük futbolcuymuş'

Dün gece Konya’da son Dünya Şampiyonu Fransa’yı hem oyun hem de skor olarak sahadan silen milli takım ayakta alkışlanırken, Şenol Güneş’in 3 maçta 9 puan toplaması ay yıldızlılarımızı grupta bir anda favori haline getirdi. Arnavutluk, Moldova ve Fransa karşısında toplamda 8 gol atan ve henüz kalesinde gol görmeyen Türkiye Milli Takımı’nda sahada görev alan, yedek kulübesinde hazır halde bekleyen bütün futbolcular görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirirken Mbappe, Greizmann, Pogba, Matuidi, Giourd gibi yıldızların kusursuz oyun karşısında silik kalmaları Deschamp’ı da çaresiz bıraktı.

BURAK YILMAZ AYAKTA ALKIŞLANDI

Transfermarkt’ın verilerine göre ilk 11’inin 800 milyon Euro olduğu Fransa Milli Takımı karşısında kalesine isabetli şut bile çektirmeyen millilerimiz, baştan sona kadar oyunun hakimi olurken, dün gece bir futbolcu vardı ki çalışkanlığı ve özverisiyle büyük beğeni topladı. 33 yaşında olmasına rağmen Barcelona’da oynayan Umtiti ve Real Madrid’in göz bebeği Varane’ı çileden çıkaran Burak Yılmaz 90 dakika sonunda kendisini izleyenleri büyülerken, tecrübeli golcünün başarılı performansı Deschamp tarafından da takdir topladı.

İYİ BİR KARİYER PLANLAMASI YAPILSAYDI BURAK YILMAZ...

Tecrübesi, özverisi, takım içerisindeki ‘ağabeyliği’ ve çalışkanlığıyla bir kez daha kalitesini ispatlayan Burak Yılmaz’ın kariyerinde çok daha büyük takımlarda oynaması gerektiği yönünde yorumlar yapılırken, milli futbolcunun Avrupa’nın üst düzey kulüplerinde olmasa bile (Valencia-Sevilla-Arsenal-Lyon-Roma) gibi büyük liglerin başaltı takımlarından birini mutlaka CV’sine yazdırmalıydı şeklinde değerlendirmeler yapıldı.

Kulüp kariyerinde 488 maçta 234 gol atan Burak Yılmaz, milli takım formasıyla 55 maçta 24 gol atma başarısı gösterdi.

(Aksam)