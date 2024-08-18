Yaz transfer döneminin bitimine 1 aydan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Dünyaca ünlü yıldızlarda Süper Lig devleriyle anılmaya devam ediyor. Bayern Münih'in kadroda düşünmediği yıldız oyuncu Goretzka da bu isimlerden biri.

BAYERN MÜNİH GORTETZKA'YI KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Alman devi yıldız orta sahayı kadroda düşünmediğini kendisine iletti. Bu haberden sonra Goretzka için takımlar menajeri ile temasa geçmeye başladı. Alman orta sahanın ise ilk düşüncesi takımda kalmak. Ancak Bayern Münih'in istemediği Goretzka tekliflere de açık.

SÜPER LİG'DE YILIN ÇALIMI GELİYOR

Goretzka için Galatasaray'ın transferin sezonunun başından bu yana ilgisi olduğu biliniyor. Ancak Alman yıldız için beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Orta saha arayışını sürdüren Fenerbahçe de Goretzka'nın menajeri ile iletişime geçti. Fenerbahçe yıldız ismin şartlarını sordu ve transferi bitirmek için harekete geçti. Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe, Bayern Münih ile iletişime geçecek.