Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar'ın sözlemesi geçen günlerde feshedilmişti. Bu gelişmenin ardından golcü oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki futbolcu yakın zamanda yeni takımına imza atabilir. Akdeniz ekibinde bekleneni sergileyemeyen Kamerunlu forvet rotasını başka yöne çevirme kararı aldı ve yeni takımı ile anlaşmaya oldukça yakın.

VİNCENT ABOUBAKAR İMZAYI ATIYOR

Azerbaycan basınının haberine göre Vincent Aboubakar, Karabağ'ın yolunu tutmak üzere.

Azerbaycan'ın köklü takımlarından olan Karabağ'ın, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilirken, görüşmelerde son aşamaya gelindiği ileri sürüldü.

Bu kapsamda Süper Lig'de bazı takımların da gündeminde yer alan Kamerunlu forvetin, Azerbaycan'a transfere sıcak baktığı ifade edildi.

ABOUBAKAR'IN SEZON PERFORMANSI

Vincent Aboubakar, bu sezon Hatayspor formasıyla toplamda 28 maçta görev alırken 2 bin 92 dakika sahada kaldı.

Kamerunlu golcü, bu karşılaşmalarda takımına 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde Hatayspor ile sözleşmesini feshetmişti.