Hernan Crespo, Sao Paulo'nun başına geçti

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:31 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:31

Yapılan açıklamada Defensa'yı Sudamericana şampiyonu yapan Hernan Crespo'nun Sao Paulo'ya 2 yıllık imza attığı duyuruldu.

Resmi imzanın ardından açıklama yapan Sao Paulo Başkanı Julio Casares, "Farklı kişilere de danıştıktan sonra mantıklı bir değerlendirme yaptık ve Hernan Crespou'nun Sao Paulo için düşündüklerimize müthiş uyum sağlayacağını belirledik. Kazanma içgüdüsü olan bir isim, kusursuz bir futbolcuydu ve şimdi umut vaad eden bir teknik adam oldu. Artık Sao Paulo DNA'sına sahip bir liderimiz var" açıklamasını yaptı.