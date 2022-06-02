Hertha Berlin'de Sandro Schwarz dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Schwarz'ın 2024'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Schwarz'ın resmi tanıtımının 20 Haziran'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bundesliga'da 2017-2019 yıllarında Mainz 05'i çalıştıran Schwarz, geride kalan 2 sezonda ise Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'da görev yaptı.

Geçen sezonu 16. sırada tamamlayan Hertha Berlin, play-out mücadelesinde Almanya İkinci Futbol Ligi'ni 3. sırada bitiren Hamburg'a evinde 1-0 yenilmesine rağmen, deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanarak Bundesliga'da kalmayı başarmıştı.