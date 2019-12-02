Hertha Berlin’den Hosseini’ye teklif

Daha önce Nwakaeme’yi de gündemine alan Alman kulübünün bu transfer için Bordo-Mavili kulübe 2.5 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Trabzonspor, Hosseini’yi geçen sezon İran ekibi Esteghlal’dan 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.