Hertha Berlin'den üzücü haber...

Hertha Berlin forması giyen Jean-Paul Boetius'tan kötü haber geldi. Yapılan cerrahi testlerin ardından Hollandalı futbolcunun testisinde tümör olduğu belirtildi. Bu yaz transfer döneminde, Hertha Berlin'e bedelsiz olarak katılan 28 yaşındaki Hollandalı oyuncu Jean-Paul Boetius'un cuma günü ameliyat olacağı da belirtildi. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Şimdilik ara vermek zorunda. Çarşamba günü yapılan ürolojik muayenede testisinde cerrahi olarak çıkarılması gereken tümör teşhis edildi. Yeni bulgular olduğunda sizi bilgilendireceğiz. Yanındayız Djanga" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yaşanan durumla ilgili açıklamalarda bulunan Hertha Berlin Sportif Direktörü Fredi Bobic, "İlk başta acı veriyor olsa da Jean-Paul'ün en kısa sürede iyileşip takıma döneceğine dair umut ve güven doluyuz. Dönene kadar her türlü desteği ona vereceğiz. Hertha Berlin ailesi olarak birlik olacağız. Ona en iyi dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

BUNDESLIGA'DA 4'ÜNCÜ TEŞHİS

Testis tümörü Almanya Bundesliga'da bu yıl 4 futbolcuda görüldü. Jean-Paul Boetius'un takım arkadaşı olan Marco Richter, Union Berlin'den Timo Baumgartl ve Borussia Dortmund forması giyen Sebastien Haller de aynı durum ile karşı karşıya kalmıştı. Baumgartl ve Richter, tedavilerinin tamamlanmasının ardından futbola geri dönerken; Haller ise kemoterapi tedavisini sürdürüyor.