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Spor

Herve Renard, Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nın başında

Fransa Futbol Federasyonu, kadın milli takımı teknik direktörlüğüne Herve Renard'ın getirildiğini duyurdu.

AA30 Mart 2023 Perşembe 23:10 - Güncelleme:
Herve Renard, Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nın başında
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Fransa Futbol Federasyonu, kadın milli takımı teknik direktörlüğüne Herve Renard'yı getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki deneyimli teknik adamın, milli takımı 2023 FIFA Dünya Kupası ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na götüreceği kaydedildi.

Renard, yeni görevindeki ilk sınavını 7 Nisan'da Kolombiya ve 11 Nisan'da Kanada'ya karşı verecek.

Fransız teknik adamın çalıştırdığı Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında favorilerden Arjantin'i 2-1 yenerek turnuvanın ilk büyük sürprizine imza atmıştı. Renard'nın talebi üzerine Suudi Arabistan ile sözleşmesi dün karşılıklı feshedilmişti.

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