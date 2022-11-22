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Spor

Herve Renard: Tarihi bir galibiyet aldık

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan'ın teknik direktörü Herve Renard, sonsuza dek unutulmayacak tarihi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sporx22 Kasım 2022 Salı 17:05 - Güncelleme:
Herve Renard: Tarihi bir galibiyet aldık
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Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard; "Mutlu olmayı hak eden 35 milyon Suudi Arabistanlı var. Onları düşünmeliyiz. Evet, tarihi bir galibiyet aldık ve sonsuza dek bunun izleri sürecek. Ancak aynı zamanda geleceğe odaklanmalıyız." dedi.

Renard ayrıca, "Hemen kalan maçlara çalışmamız gerekiyor. Arjantin galibiyetini kutlamamız 20 dakika sürdü ve bitti. Şimdi diğer 2 maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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