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Spor

Herve Renard'dan Beşiktaş'a transfer desteği! ''Bırakın gitsin''

Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörü Herve Renard, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Mohamed Kanno için, futbolcunun kulübü Al Hilal'i ikna etmeye çalışıyor.

Sabah8 Aralık 2022 Perşembe 12:26 - Güncelleme:
Herve Renard'dan Beşiktaş'a transfer desteği! ''Bırakın gitsin''
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Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan Mohamed Kanno ile ilgili her gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor.

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AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Arabistan basınında çıkan haberlere göre Kanno, Beşiktaş'ta oynamak için Al Hilal yönetimine başvurdu ve 2025'in sonunda bitecek olan sözleşmesinin feshedilmesini talep etti. Bunu sebebi kendisi ile Beşiktaş arasında aracılık yapan kişiler siyah-beyazlıların Kanno için bonservis bedeli ödemeye yanaşmadığını söyledi.

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RENARD'DAN DESTEK

Haberde yer alan bir başka detay ise, Suudi Arabistan Milli Takım teknik direktörü Herve Renard'ın da Al Hilal'li yöneticilerle konuşarak Kanno'nun Beşiktaş'a gitmesi için izin vermesini talep ettiği yönünde. Konuyla ilgili gelişmeler sürerken, son sözü kulübü Al-Hilal'in söyleyeceği belirtildi.

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