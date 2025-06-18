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Spor

Heung-min Son adım adım Fenerbahçe'ye! İşte transferde son durum

Kadrosuna yıldız bir ismi takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de hedef Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son. Güney Kore'deki turnuvada yer alacak olan 33 yaşındaki oyuncunun turnuvanın ardından kararını vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM18 Haziran 2025 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Heung-min Son adım adım Fenerbahçe'ye! İşte transferde son durum
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Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük transfer hedeflerinden biri haline gelen Güney Koreli Heung-min Son'un, Asya turu dönüşünde kararını vereceği bildirildi. Oyuncunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala Tottenham'dan ayrılacağını belirten The Times, "Son'un Tottenham'ın Güney Kore turuna katılmasını sözleşmeler zorunlu kılıyor. Özellikle, 3 Ağustos'ta Seul'de Newcastle'a karşı bir hazırlık maçı yapılacak. Sonuç olarak, Son'un sezon öncesi turunun bitiminden önce satılması pek olası değil" diye yazdı. Haberde oyuncuya Suudi Ligi ve F.Bahçe'den teklif olduğu da vurgulandı.

BEDELSİZ GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Bir başka haber sitesi footballinsider ise Son'la ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Tottenham, Son'u satmaya hazır. 2015 yılında transfer edilen oyuncu, 454 maçta 173 gol atarak kulüp efsanelerinden biri haline geldi. 33 yaşındaki oyuncu kulübün en çok gol atan ve asist yapan ismi. Ancak performansındaki düşüş nedeniyle Tottenham bu yaz ona gelecek teklifleri isteksizce kabul edecek. Çünkü sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldı ve bu durum kanat oyuncusunu satmaktan başka çare olmadığını gösteriyor. Aksi takdirde önümüzdeki sezon bedelsiz gidecek.

TEL'İN TRANSFERİYLE ŞANSI AZALDI

2023 yazında Suudi Arabistan'dan teklifler vardı ancak o sözleşmesini yenilemeyi tercih etti. Ancak şimdi o da kulüpten ayrılmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe Ocak ayında da istedi. Ticari olarak daha değerliydi ama kulüp reddetti. Tottenham, Mathys Tel'i kadrosuna kattı ve Bryan Mbeumo ile kadroyu güçlendirmeyi düşünüyor. Tel, sol kanatta daha rahat oynarken, onun ve Brennan Johnson'ın da desteğiyle Tottenham, Son'un yerini dolduracak isimleri kadrosuna katmış gibi görünüyor."

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