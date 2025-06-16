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  • Heung-min Son için yoğun mesai! Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu
Spor

Heung-min Son için yoğun mesai! Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu

Yeni sezon kampı öncesi en az 1 yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli ekip bir süredir gündeminde yer alan Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son için 12 milyon euroluk bir teklif yaptı. İşte detaylar...

AKŞAM16 Haziran 2025 Pazartesi 08:54 - Güncelleme:
Heung-min Son için yoğun mesai! Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu
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Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun ayrılmasıyla lider özellikli hücumcusu kalmayan Fenerbahçe, Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'a ibreyi kırdı. Fichajes'in haberine göre Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki ünlü futbolcuya 12 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ancak oyuncunun beklentisi 20 milyon euro. Yönetim, daha önce Mourinho ile birlikte çalışan yıldız ismi çeşitli bonus maddeleriyle ikna etmeyi umuyor.

Yapılanmaya giden Tottenham da oyuncuyu kadroda tutma konusunda eskisi kadar istekli değil. Bir yıl daha kontratı olan Son için 10 milyon euro civarında da bir bonservis faturası ortaya çıkabilir. Ezeli rakibinin yıldız transferi hamlelerine yanıt vermek isteyen F.Bahçe, hazırlık kampı öncesinde en az 1 önemli ismi İstanbul'a indirmeyi arzu ediyor. Geçen sezon Tottenham'da 46 resmi maça çıkan Son, 12 gol 12 asistlik katkı vermişti

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