İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2022 Salı / 30 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,594
  • EURO
    18,5354
  • ALTIN
    989.981
  • BIST100
    3975.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Heung-Min Son'a Carlo Ancelotti kancası
Spor

Heung-Min Son'a Carlo Ancelotti kancası

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Tottenham forması giyen Heung-Min Son'u yakından takip ettiği ve takımında istediği iddia edildi.

25 Ekim 2022 Salı 19:05 - Güncelleme:
Heung-Min Son'a Carlo Ancelotti kancası
ABONE OL

Tottenham forması giyen Heung-Min için önemli bir iddia gündeme geldi.

Alman basınında yer alan haberde, Güney Koreli futbolcunun, kariyerinde yeni bir adım atmak istediği ve düzenli şampiyonluk yaşayan bir kulübün parçası olmak istediği belirtildi.

ANCELOTTI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de, Son'un transferi konusunda istekli olduğu ve 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Güney Koreli futbolcunun, 7 yıldır Tottenham forması giydiği hatırlatılırken, İngiliz ekibinde her zaman güvenilir bir performans ortaya koyduğunun altı çizildi.

90 MİLYON EURO

Tottenham ise sözleşme 2025 yılına kadar devam eden başarılı futbolcunun, olası transfer durumunda ise bonservisinin 75 ile 90 milyon euro arasında olabileceği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.