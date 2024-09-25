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  • Heung-min Son'dan Bentancur açıklaması: Benden özür diledi
Spor

Heung-min Son'dan Bentancur açıklaması: Benden özür diledi

Heung-min Son, kendisine yönelik ırkçı söylemde bulunan takım arkadaşı Bentancur'un özür dilediğini açıkladı.

25 Eylül 2024 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Heung-min Son'dan Bentancur açıklaması: Benden özür diledi
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Uruguay forması giyen Rodrigo Bentancur, Tottenham'dan takım arkadaşı Heung-min Son'a yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle gündem olmuştu.

Güney Koreli futbolcu, Urugaylı oyuncunun kendisinden özür dilediğini açıkladı.

Milli takım arasında Uruguay muhabirinin Tottenham forması istemesi üzerine, "Son'un formasını mı? Hepsi aynı göründüğü için verdiğim forma Son'un kuzenine ait de olabilir." ifadelerini kullanan Bentancur, ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle tepki çekmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"RODRIGO'YU SEVİYORUM"

Heung-min Son takım arkadaşının bu sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güney Koreli oyuncu açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bu konuyla ilgili devam eden bir soruşturma var. Şu anda bir şey söyleyemem ama Rodrigo'yu seviyorum. Birlikte birçok güzel anımız var. Bunu söyler söylemez benden özür diledi. Evdeydim, ne olduğunu farketmedim bile. Bana uzunca bir mesaj gönderdi ve özür diledi.

"ARAMIZDA PROBLEM YOK"

Tottenham'da antrenmanlara başladığımızda üzgün olduğunu ve neredeyse ağlayacağını gördüm. Onun gerçekten üzgün olduğunu hissettim. Hepimiz insanız, hata yaparız ve bundan ders çıkarırız. Onu seviyorum, aramızda herhangi bir problem yok. Birlikte yol alıyoruz."

Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre; Uruguaylı orta saha oyuncusunun, suçlu bulunması halinde ırkçı hakareti nedeniyle 12 maça kadar ceza alabileceği belirtildi.

  • Heung-min Son
  • ırkçı söylem
  • Bentancur

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