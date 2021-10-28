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Spor

Heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi

İtalya Serie A'da Lazio forması giyen Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor. Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanlandırırken, akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

28 Ekim 2021 Perşembe 22:36 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 22:42
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, son zamanlarda transfer iddiaları ile gündem oluyor. Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriqi, sosyal medya hesabından, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe ile adının geçtiği bir haberi paylaşarak kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Fenerbahçe'nin Muriqi için kiralama teklifi yapacağı iddiasında bulunan bir haberi sosyal medya hesabından "Hayallerim" şarkısıyla paylaştı.

Edibe Muriqi'in paylaşımı şu şekilde:

VEDAT MURİQİ, AYRILIĞI KAFASINA KOYDU

Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle arka planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE, 18.5 MİLYON EURO'YA SATMIŞTI

Fenerbahçe, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı.

LAZIO PERFORMANSI

Vedat Muriqi, Lazio'da süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken 2 kez de asist katkısı yaptı.

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