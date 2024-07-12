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Spor

Heyecanlı bekleyişte mutlu son! Beşiktaş, Immobile'ye kavuşuyor

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Ciro Immobile'de mutlu sona ulaştı. İtalyan yıldızın, akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar...

12 Temmuz 2024 Cuma 13:04 - Güncelleme:
Heyecanlı bekleyişte mutlu son! Beşiktaş, Immobile'ye kavuşuyor
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Beşiktaş Kulübü'nde yönetim, dünyaca ünlü İtalyan golcü Ciro Immobile'nin transferi için flaş bir hamle yaptı.

2 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Immobile transferini tamamlamak için perşembe günü İtalya'ya gitti. Hüseyin Yücel, İtalyan golcü ile Roma'da buluşma gerçekleştirdi ve 34 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllığına anlaştı. Siyah-beyazlılar, Lazio'yu da 3 milyon Euro'ya ikna edip operasyonu sonuçlandıracak. Oyuncuya verilecek rakamın ise 6 milyon euro olacağı ortaya çıktı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş ile görüşmelerini gerçekleştiren Ciro Immobile, saat 20.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

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