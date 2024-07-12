Beşiktaş Kulübü'nde yönetim, dünyaca ünlü İtalyan golcü Ciro Immobile'nin transferi için flaş bir hamle yaptı.

2 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Immobile transferini tamamlamak için perşembe günü İtalya'ya gitti. Hüseyin Yücel, İtalyan golcü ile Roma'da buluşma gerçekleştirdi ve 34 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllığına anlaştı. Siyah-beyazlılar, Lazio'yu da 3 milyon Euro'ya ikna edip operasyonu sonuçlandıracak. Oyuncuya verilecek rakamın ise 6 milyon euro olacağı ortaya çıktı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş ile görüşmelerini gerçekleştiren Ciro Immobile, saat 20.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.