Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın Gaziantep'te Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın, keyifli bir mücadeleye sahne olması temennisinde bulundu.

Başkan Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği önemli müsabakayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmaya Gaziantep halkının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Hidayet Türkoğlu, "Bana göre Türkiye'nin en anlamlı kupası. Cumhurbaşkanlığı'nın adının verildiği kupa, bu sene 35. kez düzenlenecek. Biletler, maça 2-3 gün kala tükenmiş. Gaziantep halkına hem spora hem de basketbola sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türk basketbolunun başarılı takımlarından olduğunu dile getiren Türkoğlu, "İki başarılı ekibimizin tekrar bu kupa için mücadele edecek olması tüm basketbolseverleri heyecanlandıracaktır. Gaziantep'e gidecek ya da maçı televizyondan izleyecek tüm basketbolseverler için inşallah güzel bir maç olur. İyi oynayanın kazandığı bir müsabaka olur. İki takıma da şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası

Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında Kayseri'de oynanacak 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'na da taraftarların ilgi göstereceğine inandığını söyledi.

Önemli organizasyonları Türkiye'nin geneline yaymak istediklerini anlatan TBF Başkanı, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl bu tip organizasyonları farklı şehirlerde yaptığımız için çok mutluyuz. Basketbolu Türkiye'nin geneline yaymak istiyoruz. Şu ana kadar aldığımız destekler de bizim iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Maça 3-4 gün kala biletlerin satılması, şehre heyecan geldiğini gösteriyor. İnşallah Kayseri'de düzenlenecek Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da aynı durumla karşılaşırız. Orada da iki kaliteli takımımız karşı karşıya gelecek. İkisi de bizi Avrupa'da başarıyla temsil ediyor. O maçın da keyifli olacağına inanıyorum. Kayseri'deki basketbolseverler de bu iki takımı yalnız bırakmayacaktır."

(AA)