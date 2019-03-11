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Hidayet Türkoğlu: Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir liderin propagandası için kullanıyor

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve eski NBA yıldızı Hidayet Türkoğlu, FETÖ'cü Enes Kanter'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. NBA yetkililerini Enes Kanter konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunan Türkoğlu, 'Enes Kanter, NBA oyuncusu olarak sahip olduğu platformu terörist bir liderin propagandası için kullanıyor' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve eski NBA yıldızı Hidayet Türkoğlu, NBA’de forma giyen FETÖ firarisi Enes Kanter ile ilgili ABD’nin önde gelen spor kanallarından ESPN’in Emmy ödüllü haber programı E:60’a konuştu.
 
Akşam'ın haberine göre; Türkoğlu, NBA yetkililerini Enes Kanter konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı ve şunları dile getirdi: Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen Enes Kanter Terörist bir lideri açıkça desteklediğini belirtiyor. Terörist örgütlerin destekçilerine mesaj göndermem. Ancak Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim dikkatli olmalarıdır. E:60’a konuşuyorum çünkü Türkiye’nin Kanter ve terörist Gülen konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, Amerikan Basketbol Ligi oyuncusu olarak sahip olduğu platformu terörist bir liderin propagandası için kullanıyor.
 
TÜRKOĞLU: İDDİALARI YALAN
 
Sezon içerisinde FETÖ firarisi Enes Kanter, Londra’daki bir maça “Hayatından endişe ettiği için” gitmeyeceğini söylemişti. Kanter’in o dönemki takımı New York Knicks ise oyuncularının vize sorunu nedeniyle İngiltere’ye gidemeyeceğini açıklamıştı. Hidayet Türkoğlu, Kanter’in “Hayatından endişe ettiği” şeklindeki iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtiyor.
 
AİLESİ REDDETTİ
 
E:60 programında firari Enes Kanter’in genetik profesörü olan babasının darbe girişimi sonrası mektup yazarak oğluyla hiçbir ilişkisinin olmadığını söylediği; oğlunun terörist Gülen tarafından hipnotize edildiğini belirttiği hatırlatıldı.

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