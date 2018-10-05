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Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni sezon mesajı yayımladı.

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Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, Tahincioğlu  Basketbol Süper Ligi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni heyecanla  karşıladıklarını belirtti.

Türk basketbol tarihinin en yüksek rakamlı yeni yayın anlaşmasının,  Süper Lig'in marka değerinin ne kadar arttığının bir kanıtı olduğunu ifade eden  Türkoğlu, şunları aktardı:

"Organizasyonlarımızın Avrupa'nın en gözde ligleri arasında yer  almasını sağlayan yüksek kalite ve rekabetin bu sezon da yaşanacağından hiç  kuşkumuz yok. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak liglerimizin kalitesini  artırmak kadar milli takımımızın başarıları için zemin oluşturmak gibi önemli  görevlerimiz de var. Yeni yabancı kuralımız sayesinde önümüzdeki sezon Türk  oyuncularımız kendilerini geliştirebilmek adına daha fazla süre alma fırsatı  bulacaklar."

Federasyon olarak Basketbol Gençler Ligi'nin meyvesini almaya  başladıklarını vurgulayan Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

"1934-1959 yıllarında başka branşlarla aynı çatı altında yönetilen  basketbolumuzun müstakil bir federasyona kavuşmasının 60. yılını kutlayacağımız  2018-2019 sezonu başlarken; kulüplerimizin yöneticilerine, teknik ve idari  kadrolarına, sporcularımıza, hakemlerimize ve müsabaka görevlilerine başarılar  diliyor; basketbolseverlere keyif veren bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum."

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