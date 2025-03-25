İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2025 Salı / 26 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,001
  • EURO
    41,0737
  • ALTIN
    3689.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Hikmet Çinçin: Hedef ligde kalmak

Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin, son haftaya kadar mücadele edeceklerini belirterek, hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu söyledi.

IHA25 Mart 2025 Salı 10:02 - Güncelleme:
Hikmet Çinçin: Hedef ligde kalmak
ABONE OL

Atakaş Hatayspor'da yönetim, Teknik Direktör Murat Şahin ve futbolcular, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Başkan Hikmet Çinçin, kulüpte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"HEDEF LİGDE KALMAK"

Hatayspor'un, Trabzonspor ve Sivasspor galibiyetleriyle iyi bir ivme kazandığını ifade eden Başkan Çinçin, "İnancımız tam, mücadelemize devam edeceğiz. Ben geldiğim günden beri aynı şeyi söylüyorum, son düdüğe kadar şartlar ne olursa olsun Hatayspor'a yakışan mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Son 4 hafta iyi bir ivme yakaladık, bana göre Kayserispor galibiyetinden sonra ligde kartların yeniden dağıtılmasını sağlarız. Bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim şu ana kadar topladığımız puana göre önümüzdeki 10 maçta da puan hedefimiz var. Fenerbahçe olur, Adana Demirspor olur hiç fark etmez, tüm maçlarda puan ve puanlara ihtiyacımız var. Hedef ligde kalmak" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.