İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8108
  • EURO
    7,581
  • ALTIN
    380.472
  • BIST100
    107266
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hikmet Karaman, başkanın baba ocağında
Spor

Hikmet Karaman, başkanın baba ocağında

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in köyüne giderek çilek topladı, yer sofrasında yemek yedi.

IHA02 Haziran 2020 Salı 09:13 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 09:13
ABONE OL

Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan teknik direktör Hikmet Karaman, gördüğü yerlere hayran kaldığını ifade etti.

Bir süredir ailesiyle birlikte Kale ilçesindeki baba ocağında bulunan Adil Gevrek, takımın izinli olmasını fırsat bilip teknik direktör Hikmet Karaman’ı da köyünde misafir etti.

Gezdiği yerleri ve yer sofrasında yemek yediği anı sosyal medya hesabından paylaşan Karaman, Kale ilçesine hayran kaldığını ifade etti.

Gevrek’in fırsat buldukça teknik heyet ve futbolcuları köy evinde ağırladığı belirtildi.

68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.