Hikmet Karaman: Biz en azından bir plana, bir oyun anlayışına bağlı olarak oynadık

8 Şubat 2022 Salı 23:29 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 23:29

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik." sözlerine cevap veren Hikmet Karaman, "Basın toplantılarını izliyorum, cevap vermeyeceğim. Cevap vermek bana yakışmaz. Adama sorarlar.... 'Ne oynadın? Kaç pozisyon buldun?' diye! Biz en azından bir plana, bir oyun anlayışına bağlı olarak oynadık!" cevabını verdi.

"1 EKSİĞİZ, NE YAPACAĞIZ?"

Mücadeleyi değerlendiren Karaman, "Bir eksik kalmışız, ne yapacağız? İki tane pozisyon verdik. En azından bir plana sağdık kaldık. Şunu da diyebilirim, ligde 2-0 galipken, 4-0 yapabilirdik! Biz bir şey dedik mi? 2-2 bitti, Fenerbahçe ülkenin en büyük takımlarından biri. Ramazan Civelek bir penaltı yaptırmıştı. Evet şanslıyız, rakibe vurdu ve gol oldu. Şans, hazırlıklı olana güler. Çeyrek finale kaldık. Maçtan önce 9 oyuncumuzun eksik olduğunu söyledik mi?" ifadelerini kullandı.

"BAZEN İNSAN SİNİRLE KONUŞABİLİR"

Hikmet Karaman, "İsmail Kartal'ın sözlerine girmek istemiyorum. Bazen insan sinirle konuşabilir. Ben de yapıyorum bazen." sözleriyle konuşmasını noktaladı.