Hikmet Karaman: 'Böyle oynayın canımızı alın' dediler...

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:11 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:11

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Adana Demirspor maçı sonrası konuştu. Karaman, "Altay maçından sonra Adana Demirspor maçı kolay değildi. Altay maçında meslektaşımızın 7 tane eksik oyuncusu vardı. 7 oyuncudan faydalanamadık. Bununla birlikte bu maçta 7 farklı oyuncuyla birlikte oynadık. Tabi 1-1 olunca bizim motivasyonumuzu pozitif yönde etkiledi. Kayseri benim şehrim.

Bu şehrin, taraftarın futbol olarak yukarılara gitmesi gerekiyor. Kolay değil. Taraftarın maçtan sonraki söylemi çok önemli. 'Böyle oynayın canımızı alın' dediler. Bugün teknik anlamda iyi başladık. Çok güzel gol attık. Golden sonra fiziksel tempomuzu ortaya koyup 2'nci golü düşünmemiz gerekirdi. Çok basit gol yedik.

Bizim girdiğimiz pozisyonlar az da olsa daha netti. Biz iyi mücadele edersek rakip kim olura olsun farklı senaryo ortaya çıkıyor. Nokta transferler yapmak istiyoruz. Berna başkanımız bu konuda çok duyarlı. Sakat oyuncularımızın da takıma katılmasını bekliyoruz. İbrahim Akdağ'ı burada uyarıyoruz.

Bugün 10 kişi kalmış olsak oyun çok daha farklı olabilirdi. Adana Demirspor iyi bir takım, onlara başarılar diliyoruz. Biz de Kayserispor'a başarı getirmek için elimizden gelen mücadeleyi göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.