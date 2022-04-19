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Spor

Hikmet Karaman: Buraya kadar getirmişken, o golü yemememiz lazım

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2022 Salı 23:57 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 23:57
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Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kaybedilen Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Buraya kadar getirmişken, o golü yemememiz lazım. Orada bireysel hata yaptık. Trabzonspor, bu ligin çok önemli bir takımı. Hem mevcut kadrosu hem de ligdeki konumu ve puan farkı ortada." dedi.

"DİKKAT ÇEKİCİ BİR OLAY VAR"

Açıklamalarını sürdüren deneyimli teknik adam, "78'de bir pozisyon var, direkt Cardoso'ya. Bizim oyuncu düşse kesin penaltı. Dengesi bozuluyor ve vuramıyor. Bizim oyuncumuz orada penaltıyı alabilirdi. Orada dikkat çekici bir olay var." diye konuştu.

Hikmet Karaman son olarak, "90 dakikanın bir bölümünü 1-0 mağlup bitirdik. Maç 180 dakika. Bir 90 dakikada 1-0'ı tolere edecek, oyuna ortak olacak ve kendi sahamızda, kendi şehrimizde oynayacağız. Şansımız yüksek, bunu avantaja çevirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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